Bronca...no i menys Motos

Creat: Actualitzat:

Ens hauríem de remuntar vint-i-tants anys enrere per trobar-nos una cosa similar. Aleshores, la guerra era radiofònica, entre José María García (Cope) i José Ramón de la Morena (SER), en el camp de batalla radiofònic i al punt de la mitjanit. Van ser mesos, anys, de batalla a matadegolla, amb cops baixos i manipulacions insospitades per fer la traveta al rival en nom de l’audiència. I, ull! Sense xarxes socials. Ara el malson ha tornat. En aquest país, el nostre que no entén de termes mitjans, o s’és de Broncano o de Motos. I la cosa ja cansa, la veritat, malgrat que comencés molt abans que La revuelta veiés la llum. O ja no recorden la batalla pel sou? A casa, Broncano no ens provoca empatia i Motos és un pèssim entrevistador. I si fos cert, com es diu, que tot això no és cap altra cosa que una martingala pactada per beneficiar-se’n tots dos i guanyar així seguidors? Potser, a l’acabar els programes se’n van junts de copes i se’n riuen de com de crèduls poden arribar a ser els espectadors en general i els de X, en particular.