La cuina o és bona o no ho és

Probablement el Bar Lídia (avinguda de Rosa Parks, 90) no guanyarà mai una estrella Michelin. Ni falta que li fa. Parafrasejant Francesc Fortí del Racó d’en Binu d’Argentona que va rebutjar en el seu dia dos estrelles, “a la cuina d’avui dia hi ha massa tonterioa. Simplement o és bona o no. Totes les altres coses sobren”. Doncs bé, el Lídia, conduït per Isidre Codina als fogons i la seua parella, Sonia Llombart, a la sala, va resultar guanyador del Joc de cartes de TV3, amb una audiència estratosfèrica que va deixar tremolant tant Broncano com Motos, que va buscar a Lleida el millor plat tradicional. Va superar en les votacions finals, amb la puntuació de qualitat del presentador Marc Ribas, uns altres tres locals que li van posar les coses francament difícils: L’Ideal d’Almenar (Cristina Serrano), La Sènia 40 d’Albatàrrec (Susana Baqué) i El Colibrí d’Alcarràs (Jordi Espinet). El bon rotllo de l’Isidre i la Sonia, la seua elegància i savoir-faire els van donar el triomf. Això i la seua excel·lent cua de vedella cuinada a l’antiga. Com Déu mana. Tastin-la.