Un altre canal de pagament

Creat: Actualitzat:

És el que hi ha. Vivim en un món en què per a qualsevol cosa cal pagar. És el que lògicament ens toca per viure immersos en plena globalització i consumisme desfrenat. Paguem per veure pel·lícules, futbol, entreteniment, teatre o escoltar música des del sofà de casa; paguem per intercomunicar-nos i interactuar a les xarxes socials. O sigui, que no hem d’escandalitzar-nos, com hem fet, al saber que Disney, 27 anys després, tancarà, a partir del 7 de gener del 2025, el seu canal gratuït que es podia veure a la TDT. Qui vulgui seguir-lo, des de ja, haurà de passar per caixa i abonar-se a la plataforma en streaming, o sigui Disney+. Pot ser que sigui legal, per descomptat, i que una empresa privada pugui fer amb els seus productes el que cregui més oportú, només faltaria. I que d’aquí a poc a la televisió ja no hi haurà res gratuït.. Ni els documentals de la naturalesa més ecològica. L’oci gratuït ja és història. Només ens quedaran les televisions públiques i les generalistes que, tal com van les coses, són una espècie en via d’extinció. Avisats esteu.