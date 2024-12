El caçador falla el tret

Creat: Actualitzat:

Si vostès són assidus de la programació de tarda de La 1 en general i del concurs cultural El cazador en particular, es deuen haver adonat que, des de fa uns dies, El cazador STARS, que servia de prèvia al concurs convencional que ha desaparegut de la graella, ha estat substituït per una telenovel·la, Valle salvaje. La raó cal buscar-la en el fet que en les altes esferes de Prado del Rey s’han cansat ja de gastar pressupost en un programa que, cosa curiosa, no ha assolit els nivells previstos d’audiència, malgrat tenir com a concursants famosos, coneguts i saludats, en comptes dels anònims del concurs original. El cazador STARS es va estrenar a l’abril, amb una bona acceptació de l’audiència, no extraordinària, però sí bona, però l’arribada de l’Eurocopa i, sobretot, dels Jocs Olímpics va obligar a modificar la programació del primer canal d’RTVE i això va ser la seua sentència fins a arribar a la cancel·lació. Però no patiu, l’altre El cazador té vida per a estona amb Erundino, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés i Orestes.