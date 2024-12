El fals directe és el que té

Creat: Actualitzat:

La revuelta, amb l’escaquista José Carlos Ibarra, va tornar a superar El Hormiguero, que va comptar amb C. Tangana i Yerai Cortés al plató. Però això ja comença a no ser notícia. El que ha arrasat a les xarxes socials, que tampoc no és per penjar-se medalles, és una circumstància que va tenir lloc durant el programa de David Broncano. Després de diverses setmanes d’absència reapareixia la col·laboradora Valeria Ros (Getxo, 1986), polifacètica professional que tant t’escriu un guió com es marca un monòleg o presenta un programa. El cas és que, hi, hi, ha, ha, va sortir el tema de les seues habilitats com a gimnasta. I Valeria, sense pensar-s’ho dues vegades, va fer unes tombarelles de cara a la càmera i davant del públic. Les va fer perfectes però, ai!, la faldilla texana que duia era curta i en el gir va pujar cap a dalt deixant entreveure la seua roba interior. Oh, quin escàndol! La cosa hauria passat desapercebuda si no fos per la ment censora dels responsables del programa, contradient-se amb la seua filosofia. Com que el programa està gravat, van pixelar l’entrecuix en el gir. I clar, se’n va assabentar tothom.