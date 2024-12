L’audiència va per franges

Creat: Actualitzat:

Ara resulta, bé, d’algun temps ençà per parlar amb més propietat, que les audiències televisives ja no cotitzen per programa complet, sinó que ho fan per franges horàries dins d’aquest. O sigui, la quadratura del cercle. Només així s’expliquen les dents de serra de l’enèsim especial (el quart ja, si comptem amb els avanços i resums dels dos últims ¡De viernes!) sobre Bárbara Rey enfrontada al món. L’espai va quedar derrotat quan va haver de competir amb El Hormiguero, amb Raphael com a convidat de Pablo Motos i La Revuelta de Broncano, però entre les 23.20, quan els dos programes ja havien acabat, i a les 01.15, que va acabar, Bea Archidona i Santi Acosta es van posar líders. I com se sap, i està planificat fil per randa, les declaracions més escandaloses les van posar (perquè l’entrevista estava editada a consciència) al llindar de la mitjanit. O sigui que la cosa, a partir de llavors, va funcionar com un rellotge. I per si encara no estan saturats del tema, que sàpiguen que, com a mínim, encara hi haurà un dilluns més, el 23, per gaudir-ne.