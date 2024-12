Campofrío es passa a la IA

Creat: Actualitzat:

Fins no fa tant, l’inici del Nadal el marcava, televisivament parlant, l’anunci d’El Corte Inglés i el d’El calvo de la Loteria. Després, la referència era el mateix sorteig del 22 de desembre i la cançó dels nens (i nenes) de Sant Ildefons.. Tanmateix, ara mateix, el llistó el posa Campofrío. Ja poden veure l’anunci del 2024 (quatre minuts en la versió llarga) en el qual s’han abocat amb la intel·ligència artificial. Deixant de banda si alguns personatges han estat més o menys afortunats amb el tractament digital, el cert és que la història és original. Resulta que al cel hi ha les il·lustres glòries d’aquest país i aquestes participen en un sorteig en què els quatre guanyadors podran gaudir de 24 hores a l’Espanya actual. El guanyen Gila, López Vázquez, Gloria Fuertes i Valle Inclán, però també s’hi pot veure Teresa de Jesús, Isabel la Catòlica, Sara Montiel, Estrellita Castro, Góngora, Quevedo, Gracita Morales o Fofo (perdó si ens en deixem algun). L’experiència els resulta decebedora si no fos pel caliu de la ciutadania. D’això es tracta.