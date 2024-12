La moda és, ara, apuntar-s’hi

Creat: Actualitzat:

Des que Bárbara Rey va destapar la caixa dels trons explicant una cosa que a nivell popular era arxisabuda, la moda, ara mateix, és apuntar-se a confessar que també s’ha tingut una aventura amorosa amb l’emèrit. Així estan les coses i a Mediaset s’estan caracteritzant, sobretot en cap de setmana, a anar aportant detallets, cosetes al voltant de les gestes amatòries del monarca. Es podria pensar que, en el fons, tots aquests muntatges obeeixen al fet de promocionar el documental dramatitzat de Bárbara, que ahir a la nit estava previst que estigués físicament al plató, malgrat que el d’ahir s’anunciava com el primer en què serà present, de manera física, al plató. El cas és que divendres passat a Telecinco van portar a col·lació tres noves històries amoroses sobre el particular. La primera, tractada amb un respecte infinit, això sí, la de Marta Gayà que van catalogar com l’oficial i la més discreta. Després van jugar a les endevinalles amb una folklòrica, La Polaca, i van acabar amb Malena Gracia, que va explicar que a ella també li va arribar una invitació per acudir a una cacera reial. I que no va ser.