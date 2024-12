Sense treva per Nadal

Creat: Actualitzat:

Allò que en aquestes dates tot és pau, harmonia, petons i abraçades queda tot en un tòpic, sarcàstic si volen amanir-ho millor, quan es veuen espectacles tan lamentables, però molt rendibles en audiència, com el que es va exhibir aquest dilluns a la tercera entrega de l’especial Bárbara Rey, la verdad. Va ser el més vist de la nit, sí, apallissant al Grand Prix nadalenc de La 1, però hi havia tanta bilis pel terra del plató que fins i tot escatxigava el saló de casa. Si en el primer Bárbara colpejava l’emèrit, i en el segon, el seu fill, en aquest tercer, ja amb ella físicament al plató, va repartir contra els dos a consciència. Sempre com a víctima, però fent bo allò que la millor defensa és sempre un bon atac, es va acarnissar contra tots i cadascun dels contertulians que van acudir a la crida de Telecinco, especialment amb Alessandro Lequio, amb qui té comptes pendents, a qui va aplicar la tècnica del “i tu més” fins al punt que Santi Acosta va haver de demanar, en un gest criticable, tot cal dir-ho, que li abaixessin el micro i ordenar-li callar perquè, la veritat, és que no li calia.