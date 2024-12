‘Telepasión’ és ‘Telepasión’

Creat: Actualitzat:

El públic televisiu, el de sempre, no el de les xarxes, tendeix a ser extremadament fidel en determinades circumstàncies. Ho és, per exemple, amb les campanades de Cap d’Any. La 1 sol comandar malgrat els modelets de la Pedroche. Una cosa semblant passa amb Telepasión, programa del prime time de la nit de Nadal protagonitzat pels professionals de la casa. La gran mentira, amb trama enginyosa i espectaculars coreografies, va dominar la nit amb un 22,8 i més de dos milions d’espectadors. Si a això li unim el 25,1 dels especials d’Estopa i Rosario, a continuació, veiem que la nit del 24 no hi va haver color. I un altre detall, en la Telepasión 2024, especial protagonisme per als professionals de RNE, tradicionalment oblidats. Van complir a la perfecció. I un oblit ja sobre el paper reparat. Patty Bonet, la presentadora albina del sorteig diari de l’ONCE va formular a La revuelta el seu desig de participar, ella i els seus companys, en el clàssic televisiu de RTVE. El seu director va emetre un comunicat contundent: “El 2025 sereu presents al xou.”