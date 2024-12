Una promoció nova

Creat: Actualitzat:

Que José Mota és, des de fa anys a més, el responsable de portar a l’audiència de La 1 les campanades de la Puerta del Sol ho saben fins i tot al més recòndit i ignot racó de la geografia espanyola. Potser per això hem trobat nova i original la promoció d’aquest any de l’especial de l’humorista manxec (Montiel, 1965). El titular resa així: “José Mota es queda a l’atur.” I clar, t’animes a llegir la notícia pensant que ha estat defenestrat de manera fulminant. Però no, una vegada digerit el text, t’adones que del que es tracta és d’una sinopsi del 2024: Operación IA, IA, Oh, que així s’anomena el que veurem durant la nit de dimarts vinent. D’acord amb una normativa impulsada des de la Unió Europea, els polítics es converteixen en còmics i a partir d’una intel·ligència artificial, creada amb tal efecte, seran els responsables d’amenitzar l’últim programa de l’any, i com que Mota ja sobra, s’ha quedat sense feina. Però no temin, tot és una picada d’ullet de l’equip de guionistes. El 31, a partir de les deu de la nit, la diversió està assegurada.