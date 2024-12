Mals temps per a Ana Rosa

Creat: Actualitzat:

No van estar inspirats, no, els responsables de Mediaset a l’hora de planificar la programació de tarda nadalenca, especialment amb TardeAR. Abans, durant i després de Nadal, Ana Rosa va muntar un suposat desafiament musical, coreografies incloses, entre els seus col·laboradors que va dividir en dos equips, “MesaVip” i “SalseAR”. Van anar passant per l’escenari (veient-ne alguns hauria estat desitjable que no ho haguessin fet) per sotmetre’s al judici d’un jurat compost per Alaska, Mario Vaquerizo (el seu retorn en públic després de patir un accident) i Lolita. En cap moment A cantAR va aconseguir arribar als dos dígits. Però és que aquest divendres, amb el suplent Frank Blanco al capdavant, la cosa va ser pitjor. Una altra ensopegada, previsible d’altra banda perquè el que van oferir semblava extret d’un low-cost televisiu. Una herència maleïda per a una família vip, anunciada amb falsos esquers sobre suposades sagues que després no van ser les afectades; una mestressa de casa ballarina a les xarxes, una baralla entre cunyades i un retrobament amorós d’allò més glacial. Penós.