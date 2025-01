El retorn de ‘CQC’

Creat: Actualitzat:

A Mediaset han decidit que no s’ha de perdre ni un segon aquest 2025 per recuperar l’audiència perduda. Aquesta primera setmana és un no parar: l’estrena de La isla de las tentaciones (ja aquest dimecres passat), GH Dúo (avui), Hay una cosa que te quiero decir (dissabte), i queda pendent el debut de Next Level Chef, un reality gastronòmic, i sobretot Caiga quien caiga, els dos en franja nocturna. Potser el més cridaner és el transgressor magazín que ara estarà presentat per Lorena Castell, Santi Millán i Pablo González. Per cert, es nota una barbaritat en la imatge promocional que a Millán l’han posat allà fent un retalla i enganxa. És igual. CQC de Telecinco, precisament, va viure l’època daurada del xou, i els seus esforços perquè els vips del moment es posessin les maleïdes ulleres fosques del programa, entre 1996 i 2002, amb Wyoming al capdavant, i 2005-2008, amb Manel Fuentes. La cosa ja no va anar tan bé entre 2008 i 2010 a La Sexta i a Cuatro (2010), que el va enterrar. Ara torna amb estètica i ritme nous. Esperem que s’assembli al fundacional.