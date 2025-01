Sí, hi ha un abans i un després

Creat: Actualitzat:

Es veia venir, però els índexs d’audiència així ho han confirmat. El corrent d’aire fresc que ha provocat David Broncano en el món televisiu en obert s’ha carregat tota la competència. Les campanades per rebre el 2025 n’han estat un clar exemple. Broncano i Lalachús van avançar la competència, sobretot Cristina Pedroche, que havia liderat els últims anys, i l’insípid Chicote. Quin gran error no convèncer Pablo Motos i col·locar-lo a la Puerta del Sol per lluitar d’igual a igual! El cas és que Broncano es va guanyar el públic juvenil i les xarxes, amb un 21,4, que si hi sumem el 31,8 de Mota en la prèvia van fer un rècord històric. I sí, vist això, ja hi ha un abans i un després en el tema del raïm: desinhibides, incorrectes, transgressores, divertides i.. addictives. Detalls en abundància: des de parlar (bé, ells no van contestar) amb Pedroche i Chicote amb un megàfon que ocupaven el balcó contigu al gag, del canvi de keds (aquí els anomenem així) del presentador a felicitar en català, gallec i eusquera.