Polèmiques obsoletes

La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians, que portava temps sense donar senyals de vida, no ha pogut resistir la temptació, ha mostrat els seus gens inquisitorials més pròxims al gihadisme més radical que al dels temps actuals i ha presentat demanda davant del jutjat corresponent contra RTVE, el seu president, José Pablo López, i els presentadors David Broncano i Laura Yustres (més coneguda per Lalachús) per mostrar durant les campanades de la nit de Cap d’Any la imatge de la Vaqueta d’El Grand Prix amb un Sagrat Cor penjat del coll. Es tractava simplement d’una promoció del programa que La 1 està emetent aquest Nadal, però els gelosos guardians de la religió més ultramuntana s’ho han pres com una ofensa gravíssima davant de la qual ha de caure sobre ella tot el pes de la llei. Val a recordar un cas semblant que va ocórrer en el programa de TV3 Està passant l’abril del 2023, en el qual es va emetre un gag, protagonitzat per l’actriu Judit Martín, en què es parodiava la Verge del Rocío. La denúncia va ser arxivada mesos després.