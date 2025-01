L’àvia que fa tronar i ploure

Creat: Actualitzat:

Quim Masferrer, que mai no s’oblida de passar amb el seu Foraster per localitats de Lleida, va ser aquest dilluns a Sant Guim de Freixenet, el “poble de l’estació”. El que té de bo aquest programa, el pes del qual recau en el fill predilecte de Sant Feliu de Buxalleu, és que fa gala d’una regularitat envejable. N’hi ha de millors o de menys bons, però tots són molt similars. La seua empatia amb els visitats fa que el nivell sempre sigui mitjà-alt. Aquesta setmana va fer parada i fonda durant 48 hores a la localitat de la Segarra on, en el monòleg final, va poder exclamar, a plens pulmons, el seu tradicional “sou molt bona gent”. D’entre tota la galeria de personatges que van desfilar davant de la càmera ens quedem amb la Lina, l’àvia centenària de Gerard Piqué, ara ingressada en una residència de Cervera. La seua vitalitat és impressionant. I la seua ment encara és lúcida, però qui ens va cridar l’atenció va ser el matrimoni format per la Núria i el David, que sense necessitat de recórrer a manuals d’autoajuda, van donar una veritable lliçó sobre el dol perinatal amb la seua filla Violeta, que va morir abans de nàixer.