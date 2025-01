La Victòria no comença bé

Creat: Actualitzat:

Ja ha arrancat la cinquena edició d’El desafío d’Antena 3. Va arrasar amb un 17,3, mentre que el De viernes de Telecinco es quedava amb un 10,0 pelat amb el pesat Ángel Cristo Jr i Adara Molinero, record woman de canvi de parella, com a convidats. No és estrany. Aquesta nova edició del programa que presenta Roberto Leal, ja de per si tot un ganxo a l’espectador, presenta un repartiment d’allò més llaminer amb Genoveva Casanova, la dona que va fer trontollar la monarquia danesa; Feliciano López, Manuel Benítez el Cordobés, Roberto Brasero.. i Victòria, la neta de l’emèrit i el primer Borbó, d’alt escalafó, a participar en un concurs televisiu. I a això anem. Va ser presentada com Victòria de Marichalar i sense referències al seu arbre genealògic. No va tenir sort. Li va tocar la sempre difícil prova de l’apnea. Va quedar última en la jornada inaugural. Malgrat les seues optimistes paraules d’inici, “estic molt motivada, soc molt competitiva i això és un repte personal per a mi” només va arribar a 1,38 sota l’aigua. El rècord el té Rosa López, la cantant, amb 4.40.