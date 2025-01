El salt de Marc Giró

Creat: Actualitzat:

Ho hem de tenir clar. És una decisió provisional. És a dir, una prova per veure com va. L’audiència decidirà com queda la cosa, però de moment demà el Late Xou de Marc Giró deixa La 2, el seu hàbitat natural des que l’octubre del 2023 va arribar procedent del circuit català de la casa, es col·loca, amb un especial, eufemisme que amaga la seua particular prova del cotó fluix, immediatament després de La revuelta de Broncano. Tampoc no és una sorpresa. De fet, Marc Giró ja sonava per al primer canal de la pública estatal quan Broncano encara no havia firmat. Té taules i nivell per triomfar. Ara RTVE, que s’està emocionant amb allò de ser l’única alternativa vàlida a Antena 3, davant del daltabaix continuat que està afectant Mediaset que continua entossudida a oferir al personal programes idèntics en continguts. Pot ser que els títols siguin diferents, però, en el fons, són més del mateix. Tampoc no és nou. La 1 fa el mateix que Movistar quan, després de l’exitós Late Motiv de Buenafuente, va col·locar La resistencia de Broncano. I li va anar bé.