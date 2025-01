Això de Galiacho no és habitual

Creat: Actualitzat:

El món dels informadors, tertulians, col·laboradors i opinants dels programes televisius, sobretot els del cor, ho és tot menys normal. Amb el mòbil a la mà obren la boqueta per pontificar de tot i de tothom, sense contrastar res, creient-se en possessió de la veritat més absoluta i tenint les xarxes com la seua bíblia de capçalera. I passa el que passa, que tres de cada quatre coses que diuen no són certes. Però, molt de tant en tant, apareix un professional, que fa autocrítica i reconeix els seus errors sense donar la culpa als altres. És el cas de Juan Luis Galiacho (Albacete, 1961), habitual a les cadires i sofàs de TardeAR i de ¡Fiesta!, potser perquè a més és professor de Ciències de la Informació a la Juan Carlos madrilenya, que enganxat en un renúncio va presentar la seua dimissió, que no va ser acceptada. Va afirmar que Victòria Frederica, la neta de l’emèrit, va viatjar a Abu Dhabi, a la festa d’aniversari del seu avi, en jet privat amb embolic inclòs a l’aeroport. Es veu que no va ser així. Va viatjar en classe turista i sense polèmica. Va demanar disculpes i a una altra cosa.