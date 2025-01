El ‘brugolar’ de la Granja

Creat: Actualitzat:

No recordo ara mateix quin crític televisiu ho va escriure, però va comparar El foraster de TV3 amb un ou Kinder: coneixes perfectament quin és el continent, però mai saps amb quina sorpresa et trobaràs a l’interior. Doncs això, aquest és l’atractiu del programa pel qual no passen les temporades (tret que alguna vegada se li acabin els municipis), però que continua arrasant en audiència cada vegada que s’emet una nova entrega. Aquest dilluns El foraster va visitar la Granja d’Escarp. Si passem per alt el fet que l’espai s’emet mesos després de ser gravat, l’espectacle va ser notable, com sempre, d’altra banda. L’empatia del presentador, que barreja el seu evident piloteig amb les brometes, ens va fer disfrutar amb la galeria de personatges que van anar desfilant davant de les càmeres, però sobretot ens va encantar l’Esther, que amb 42 anys ha tornat a casa, i el seu pare Anselmo, que ens va descobrir el verb brugolar (semblant a carrañar de la fronterera Llitera), per definir esbroncades afectuoses. I també la Maria Cinta, la guia pels camps de la floració, i el pescador de silurs.