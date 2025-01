La prova, tot un èxit

Creat: Actualitzat:

Prova superada. L’assaig de col·locar el LateXou de Marc Giró en la nit de La 1 s’ha saldat amb un èxit més que absolut. Giró va fer un 13,4 d’audiència que, afegit al 15,7 de La Revuelta que es va emetre immediatament abans, va aconseguir que la nit, televisivament parlant, anés al cent per cent de la cadena pública, deixant en un segon lloc El Hormiguero de Pablo Motos, el qual no en va tenir prou, parafrasejant un Messi cada vegada més oblidat al diccionari actual culer, per guanyar amb Andy y Lucas al plató. I dit això, ve la pregunta del milió. A què estan esperant els CEO d’RTVE si han trobat, de dilluns a dijous, la seua particular gallina dels ous d’or? Sí, no és un invent seu. Ja ho va fer, i amb èxit, Movistar quan va decidir posar, després del mestre Buenafuente, Broncano, deixeble avantatjat amb la seua La Resistencia. L’estrena en el primer escenari d’RTVE va fer que Giró brillés amb llum pròpia amb el seu monòleg sobre la campanya en contra de l’homosexualitat que s’està generant en sectors d’aquest país.