Bárbara, ja et fas pesada

A l’hora d’escriure això, encara no sabíem l’audiència que deu haver tingut l’enèsima presència de Bárbara Rey a ¡De viernes! de la nit a Telecinco, però molt ens temem, i ja ho confirmarem demà, que tornarà a ser apallissat per la segona entrega d’El desafío d’Antena 3 amb Victòria de Marichalar (el “i Borbó” ho obvien de manera descarada) com a principal ganxo. Però al marge d’aquests detalls, el principal problema del xou de retrets i maledicències de Mediaset és que la guerra de l’examant de l’emèrit amb el seu fill compleix ja un any i la treva no hi és ni se l’espera. Bárbara, i ben fet que fa si la continuen pagant a base de bé, porta tota la vida vivint dels seus flirtejos sexuals amb Joan Carles. De com es va treure de la màniga la seua relació amb el seu fill, Ángel Cristo Jr, a base d’una entrevista gravada, que reconvertida en culebró donaria per a centenars de capítols, i puntuals presències a plató.. Això sí, sense coincidir mai amb el seu fill. Són l’un per l’altre, credibilitat zero, i a més resulten ja d’allò més pesats.