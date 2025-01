‘CQC’ no està a l’altura

Creat: Actualitzat:

Enèsim pal per a Mediaset en el seu intent per desbancar, no ja Antena 3, sinó La 1, del seu lideratge nocturn. La carta dominical d’un Caiga quién Caiga, tret del bagul dels records (es va estrenar a la cadena el 1996) va ser un fiasco. Sí, era la seua reaparició, però és que no va ser capaç ni de superar l’entrevista a Juan y Medio a La Sexta (10,7) i a la més que discreta pel·lícula de RTVE, Pequeños detalles, que se’n va anar fins al 14,2. I no només això. És que, el seu míser 9,00 va arrossegar Gran Hermano Dúo, emès a continuació, que es va quedar amb un 10,1. O sigui, un desastre. I vist amb calma el programa val a convenir que no va estar a l’altura. El trio de presentadors, Lorena Castell (fluixíssima), Pablo González Batista i Santi Millán i el seu pentinat impossible, es van mostrar sobreactuats des del primer minut confirmant el que ja s’intuïa: són a anys llum de l’equip fundacional de fa prop de 30 anys compost pel Gran Wyoming, Javier Martín i Juanjo de la Iglesia. I els reporters volants, i els seus falsos directes molt mal dissimulats, tenen encara els deures per fer.