Guanya la cuina fusió

El Joc de Cartes de TV3 va tornar a la Val d’Aran, zona gastronòmica, i de nivell, per excel·lència. Es tractava d’escollir el millor local d’alta muntanya. A casa sempre hem estat en contra d’aquesta mania d’etiquetar com “millor” al que sigui. Tot és qüestió de gustos i, ja saben, per a gustos, colors. En qualsevol cas vam veure el programa que manté les mateixes virtuts i els mateixos defectes (jo diria que accentuats) fundacionals però que el fan tenir una audiència considerable. Li sobra teatret i molts mals rotllos malgrat que aquesta vegada, sense que serveixi de precedent, a un dels candidats no li van caure els anells al confessar que votava molt baix els rivals perquè, simplement, volia guanyar. No li va servir l’estratègia. La Bòveda i Çò d’Oskar de Vielha i La Petite Bohème de Casau van quedar al darrere de Pirenasian Bar a Baqueira. Tanmateix sí que vam notar en el guanyador (La Bòveda seguia pel mateix camí encara que en aquest cas era una pizzeria) un intent de maridar la cuina tradicional amb l’asiàtica. Va vèncer amb un ramen barrejat amb olla aranesa. Bo!