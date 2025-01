Reconeixent la derrota

Creat: Actualitzat:

Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) ha reconegut finalment la seua derrota, i alhora ha ratificat el gran error de Mediaset de defenestrar el seu vaixell insígnia, Sálvame, i deixa les tardes de Telecinco per tornar a la franja horària que la va coronar com la “reinona dels matins”. La seua rentrée tindrà lloc a partir del dilluns 3 de febrer, a partir de ja. El que sorprèn més és que, des que es va fer públic l’anunci oficial, dos dels programes, el que anava just abans del seu i el de després, han millorat els seus índexs d’audiència. Ens estem referint a El diario de Jorge amb Jorge Javier Vázquez i Reacción en cadena amb Ion Aramendi. TardeAR seguirà, sí, però amb nova parella, Frank Blanco i Verónica Dulanto. Però és que, a més, el retorn d’Ana Rosa a horari matinal (de 09.00 a 13.30 hores) també ha programat el lògic reajustament de la graella d’aquesta franja horària. Així, La mirada crítica d’Ana Terradillos i el Vamos a ver, de Joaquín Prat i Patricia Pardo, veuen reduït el seu minutatge, i Beatriz Archidona es queda només amb el De viernes amb Santi Acosta.