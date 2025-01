Una altra bomba de l’Esteban

Creat: Actualitzat:

No hi ha cap dubte. El 2025 serà l’any de Belén Esteban: la seua presència en els dos programes va fer líder aquell dia Pablo Motos i David Broncano. RTVE la vol per formar part del nou magazín que prepara per a les tardes.. I, ara, prenguin nota d’aquesta data: el dijous 30 de gener, a les 21.00 hores. Aquell dia i a aquella hora s’estrenarà, a les principals cadenes, el vídeo promocional que protagonitzarà Belén Esteban amb.. Victòria Frederica de Marichalar i Borbó. Es tracta d’una campanya anunciant la roba urbana dissenyada per Bruno Casanova i Alex Benlloch per a la seua firma Nude Proyect: Woman. L’espot ja ha estat gravat i s’han filtrat ja algunes imatges amb la princesa del poble i la neta de l’emèrit, sempre a l’onada a les portades de les revistes, les seues noves aventures sentimentals i el seu pas per El desafío d’Antena 3, amb tres gales ja emeses. Sens dubte, serà tota una bomba mediàtica que alimentarà tots els programes del cor de les principals televisions d’aquest país i fins i tot, sent agosarats, els informatius..