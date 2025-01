Benidorm Fest contra Giró

Creat: Actualitzat:

Ara que RTVE ja té clar que el Late Xou de Marc Giró ha de deixar La 2 i sortir a donar la cara a La 1, contra vent i marea, col·locat, a tall de continuïtat, immediatament després de La Revuelta de David Broncano, va i arriba el Benidorm Fest i ho canvia tot de dalt a baix. D’acord, només són dos dies (dimarts i ahir dijous), però no deixa de ser un imponderable d’aquests tan molestos i als quals tant agrada agafar-se Joan Laporta. Han estat dos dies, sí, però després vindrà.. ves a saber què: un partit de la Roja, de la Copa del Rei o qualsevol altra cosa, i Marc Giró, ja s’ha vist, va de farcit en aquests casos. Dimarts no va anar tan malament la cosa (falta saber com va anar ahir dijous), perquè Broncano va batre Motos, el concurset que busca qui representarà Espanya a Eurovisió tampoc va estar gens malament i el Late Xou, més enllà de la mitjanit, va fregar el doble dígit. La 1 va apallissar tota la competència i van haver de batre’s en retirada i esperar temps millors. Ara només cal esperar que Giró no accepti anar a les tardes. Això no fa per ell.