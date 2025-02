El retorn de la Sara

Creat: Actualitzat:

Han calgut només quatre programes, quatre, perquè Mediaset s’hagi adonat que la seua nova versió de Caiga quien caiga no va ni endavant ni enrere. Bé, enrere sí. I han decidit moure fitxa. I han aconseguit els serveis de la periodista toledana Sara Carbonero (Corral de Almaguer, 1984) que després de superar la seua ruptura matrimonial amb l’exporter del Reial Madrid i Porto Iker Casillas, pare dels seus dos fills, i els seus greus problemes de salut, feliçment resolts, ara havia entrat en una espiral, professionalment gens aconsellable, de ser notícia únicament per les seues relacions sentimentals, que pot ser que donin fama mediàtica però cap prestigi. Sara Carbonero, per si ja no la recorden, es va fer famosa quan al Mundial de Sud-àfrica, i en ple directe, es va fer un petonàs amb el seu futur marit per a sorpesa general. El cas és que a Telecinco ja li han donat el micro i les ulleres negres (és de suposar que també el vestit negre, amb corbata del mateix color, i la camisa blanca) perquè persegueixi tots els famosos que calgui.