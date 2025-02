Bronca i futbol, incompatibles

Creat: Actualitzat:

Pot semblar-ho amb alguna de les decisions que pren, però RTVE no és ximple en absolut. És més, tots els passos que està fent últimament estan acuradament meditats fins a l’últim detall, en contra de Mediaset, com comentàvem ahir, que es mou a cop d’impulsos per evitar els seus constants alts i baixos. El cas és que a la pública s’han adonat que cada vegada que retarden l’emissió de La revuelta, el seu programa nocturn estrella, malgrat que cada vegada ho sigui menys ara que la seua competència a Antena 3 ha recuperat el pols, perquè davant li col·loquen un partit de futbol, l’audiència cau en picat. I han decidit no fer-ho més. Com que no poden modificar els horaris futbolers, han optat senzillament per donar vacances a David Broncano. Aquesta setmana, sense anar més lluny, La revuelta s’encavalcarà, dimarts, amb el Barça-At. Madrid de Copa i dimecres amb la Reial Societat-Reial Madrid de la mateixa competició. Els dos duels es juguen a les 21.30 hores. O sigui, que més encavalcats, impossible. Així que estaran dos dies sense el seu xou favorit, si és que ho és.