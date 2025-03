Polemitza i triomfaràs

Creat: Actualitzat:

En aquesta decadent televisió que ens envolta, en la qual l’anterior respectat món del cor ha quedat en mans de desaprensius abusadors de les xarxes socials, s’està donant pàbul amb estatus d’estrella a desconeguts que no tenen cap altre mèrit que saber polemitzar i amb els seus tres primers minuts de fama, convenientment utilitzats, viuen ja per a la resta de la seua vida, fins que siguin substituïts per d’altres encara més agosarats i amb menys escrúpols si això és possible. L’última a arribar a aquest selecte club és Claudia Bavel (Barcelona, 1996). Polifacètica dona que, segons resa el seu currículum, exerceix de model, actriu de cine per a adults, creadora de contingut, influencer... El seu fort és intercanviar-se whatsapps amb famosos i després vendre’ls com a relacions sentimentals de curta durada, això sí. De moment ja han caigut a les seues grapes Iker Casillas, Omar Sánchez, Kiko Rivera, Joaquín, l’exfutbolista del Betis... i es veu que n’hi ha més. Els platós no donen l’abast amb les seues històries i, de moment, tot i que no està encara confirmada la seua entrada, sona molt per a Supervivientes.