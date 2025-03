Salt al buit i sense xarxa

Creat: Actualitzat:

Vist això, en l’estrena, no li augurem un brillant futur a ¡Salta!, el nou concurs d’Antena 3 de les nits dels dissabtes. Feia temps que no vèiem una cosa tan tediosa, sense ritme, confusa des del principi fins al final i amb poc o cap atractiu per a l’espectador. Era la primera entrega, però això està gravat amb temps (no gaire, perquè es va fer molta referència a la dana valenciana) i no fa la sensació que hi hagi temps real de millora.

En les promos es deia que aquest joc, suposadament de cultura general, que els concursants, anònims, han de decidir entre afirmacions certes o falses, amb pena de caure al buit en cas d’equivocar-se, feia picades d’ullet a El juego del calamar. Gens ni mica, vaja. Més aviat és una imitació, amb més mitjans, això sí, del concurs d’Atresmedia ¡Ahora caigo! que va triomfar entre el 2011 i el 2021. I, a més, tanta parafernàlia per aconseguir un premi màxim de 50.000 euros que per a una cadena que es preï és xavalla. Per a súmmum, immediatament després van posar capítols d’Atrapa un millón perquè es notés encara més la diferència.