L’última de Marc Giró

Mentre Telecinco ha recuperat de manera demolidora el lideratge de les nits televisives (ahir el retrobament de Montoya i Anita va tornar a polvoritzar registres d’audiència) convé no passar per alt la pica que va plantar a Flandes en l’editorial, monòleg o speech, com vulguin dir-li, del seu LateXou a La 1. Busquin-ho i disfrutin-ho perquè val la pena. Poques vegades havíem vist i sentit una defensa tan entusiasta, enginyosa i entregada del català en un programa que s’emetia per tot Espanya i... a més en castellà.

Ara mateix no creiem que cap campanya institucional pugui fer tant per l’idioma com dimarts, Marc Giró. Poques coses es poden dir més altes i més clares en més o menys uns tres minuts. I el seu final va ser ja de nota. El reproduïm textualment: “El català és una llengua que serveix per dir adeu, però també per donar la benvinguda i us ho demostraré, és molt fàcil: benvinguts al LateXou. Comencem!” Bé, a les xarxes el sector més ultramuntà de la Meseta l’ha posat com un drap brut, però això ja no li pot treure ningú!