Cal millorar... i molt

Aprofitant el descans setmanal de divendres a la tarda ens vam passar per la minoritària Ten per fer un treball de camp amb el Ni que fuéramos, atès que ja és oficial que María Patiño i Belén Esteban se’n van a les tardes de La 1, tot i que encara amb data per determinar. A més, vam constatar que el programa, que ve a ser un vull i no puc de l’extint Sálvame, s’esquerda per la falta de mitjans i de pressupost. Que és més aviat cutre, vaja! Observem una qüestió gens fútil: les dos tenen molt a millorar en el seu salt a la pública.

La María és una discreta presentadora amb vicis que haurà de corregir, com el de no saber encara quina càmera l’enfoca, posar-se d’esquena, millorar la seua comprensió lèxica i no dependre, o que almenys no es noti tant, de l’orellera per no deixar en suspens l’espectador. La Belén té tirada, però ha d’aprendre que no és el mateix anar de convidada a un plató per ser entrevistada i entrar en el joc, millor o pitjor, de la pregunta i resposta, que asseure’s al sofà i estar minuts i minuts com si d’una florero muda es tractés.