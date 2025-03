Remenant als arxius

Creat: Actualitzat:

Des de la nova presidència d’RTVE es treballa dia i nit per plantar cara a la competència d’Antena 3 i Telecinco, però no amb programes personalitzats o diferencials, no, sinó amb productes que es podrien emetre perfectament a Atresmedia o Mediaset i que ningú, o gairebé ningú, se n’adonaria.

L’últim que arribarà, si no hi ha més novetats, és un entreteniment familiar que es diu ¡Que el ritmo no pare! però que per ser més guai l’han deixat com a postil·la, i l’han substituït per l’original de la franquícia en anglès: That’s My Jam! És un calaix de sastre en què dos equips de famosets, coneguts i saludats competiran en proves musicals, de cant i ball i proves eixelebrades per a alegria del personal. El presentarà Arturo Valls (València, 1975), que es va fer superpopular amb Ahora caigo, a més del Caiga quien caiga original o el Cámara Café. El més curiós del cas és que aquest programa està gravat des de la primavera del 2024. O sigui, des de fa un any, i ha estat dormint en un calaix fins ara mateix. Potser fins i tot funciona.