És que s’agafa a tot

Cal treure’s el barret. Després de Belén Esteban, que menja a part, qui ha sabut entendre com guanyar-se la vida amb el més mínim dels esforços és Bárbara Rey fins al punt que la família Campos, i els seus tripijocs mediàtics, semblen de Segona RFEF i elles dos de la Champions. Mediocre actriu i discreta cantant, ballarina o vedet, porta vivint fent la seua per platós televisius, estudis radiofònics i revistes del cor. Amb els seus diversos embolics, inclòs el casament amb Ángel Cristo, amb la relació amb l’Emèrit en primeríssim lloc, porta vivint anys i anys, incloent les seues baralles amb el seu fill, Ángel Jr. Com que resulta que va arribar a un acord amb Mediaset (us retiro totes les denúncies que us tinc presentades i em continueu donant de menjar), ha tornat a Telecinco en gran, com a superestrella, com a comentarista de luxe a Supervivientes substituint Carmen Borrego, que amb la marxa de la seua germaníssima Terelu de los Cayos s’ha quedat sense cadira. L’estrena va ser un èxit impressionant: ni més ni menys que un 22 per cent d’audiència. Sorprenent.