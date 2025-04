Creat: Actualitzat:

Sort que encara no han començat els de La familia de la tele a La 1, perquè haurien tingut el seu primer dubte raonable al decidir com tractar, sent com és una televisió pública, la polèmica que s’ha muntat al voltant de la foto, que ja ha estat portada en una coneguda revista del cor, de la infanta Elionor en biquini presa durant un descans de la seua travessia marítima amb l’Elcano, en una platja de Montevideo. La polèmica, que no ha deixat indiferent cap dels programes del cor tant d’Antena 3, La Sexta o Telecinco, ve sobre si podien o no publicar aquestes imatges, “robades” evidentment perquè no es tracta de cap posat. Tothom s’hi ha posicionat a favor o en contra. Ha estat un no parar. Per cert. El futbol va tornar a arrasar dimecres a la nit. L’Atlètic-Barça va arribar al 29,6 de l’audiència deixant tremolant La revuelta que s’emetia a continuació amb el trio de jurats de Masterchef, que es va quedar amb un 14,2 i El Hormiguero, en el seu horari normal, que amb Pedro Piqueras al plató va arribar justet al 12,0.