RTVE, a totes

Ho hem escrit ja fins a la sacietat. La cúpula directiva d’RTVE ha decidit fer una bona capgirada a la programació de La 1 i La 2, certament una mica encarcarada. Obro parèntesi per dir una altra pública, CCMA, tret d’honroses excepcions, està demanant el mateix, i més amb l’arribada de la seua competència directíssima, com finalment s’anomeni.

El cas és que demà s’estrena Malas lenguas, un magazín presentat per Jesús Cintora i que, filant molt prim, pretén ser l’antídot a les fake news i les diverses maledicències que es desprenen d’altres programes com el que s’estrenarà a La 1 en quinze dies, La familia de la tele amb Patiño, Esteban i companyia. Doncs bé, per donar llustre, l’estrena serà simultània a les dos cadenes, sacrificant, aquell dia, un Cazador en hores baixes, i un prescindible Aquí la Tierra. I un pot pensar que, si això s’ha decidit per assegurar-se l’audiència, no seria més lògic deixar-se de tants eufemismes, i programar els dos espais, un després de l’altre? Seria una mesura profilàctica d’allò més pragmàtica.