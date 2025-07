El (pen)últim fitxatge

Creat: Actualitzat:

RTVE continua movent fitxa per fer pujar els seus índexs d’audiència amb un nou projecte que a la pública, parafrasejant una vella frase d’Alfonso Guerra (si és que algú de les noves generacions el recorda) quan tenia comandament en plaça, referint-se a l’Espanya que havia de crear el PSOE, no “l’anava a reconèixer ni la mare que la va parir”. Doncs això. Quan liquidi el seu contracte amb TV3, Andreu Buenafuente (Reus, 1965) arribarà a La 1 per a un programa nocturn que titularà Futuro imperfecto i que s’emetrà la nit dels divendres per competir directament amb Antena 3, reina indiscutible d’aquesta franja, bé sigui amb El desafío, Tu cara me suena o La Voz, en les seues múltiples versions, i el ¡De Viernes! de Telecinco, que no lidera però que sempre està allà. Així, substituirà, setmana amunt setmana avall, el fiasco que ha suposat l’enèsim programa de José Mota. Buenafuente és un professional contrastat que ha passat per pràcticament totes les cadenes i fa deu anys que no acudeix a TVE. Entreteniment pur en fals directe. Veurem com va.