Tereluthor contraataca
Amb els pèls de punta ens hem quedat a casa al veure aquests dies la promo del retorn de Terelu Campos, que com resa aquella vella copla sobre la falsa moneda: “De mà en mà va i cap no se la queda.” Com que es veu que en el contracte pel seu (fugaç) pas per Supervivientes així ho especulava, la filla gran de María Teresa Campos ve aquesta setmana a TardeAR tot i que encara no s’ha especificat quin dia en concret.
Segons assegura la promoció, feta amb intel·ligència artificial, Terelu és ara Tereluthor, i ve disposada a abatre-ho tot, especialment els inconscients que s’han atrevit a criticar-la aquests últims dies. Per cert, si es fixen bé, l’anunci de Terelu no té res. Més aviat, que tampoc, s’assembla molt per sobre a Lydia Lozano, però en fi, allà amb la IA. La veritat és que tot obeeix a un intent de Telecinco de contrarestar l’estrena de La familia de la tele a La 1, amb tots els ex de Mediaset. A més a més, Terelu aprofitarà l’ocasió per promocionar la seua obra teatral, Santa Lola, que s’estrena aquest dissabte.