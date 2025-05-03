Buenafuente ja té data
En aquesta deriva, a tota pastilla i sense fre, de RTVE d’assemblar-se cada vegada més a Mediaset i Atresmedia, La 1 ja ha anunciat la data d’estrena del seu enèsim programa familiar d’entreteniment. Es tracta de Futuro imperfecto, que debutarà, si Déu vol, el dijous 8, si el Conclave Papal, per algun imprevist no el relega a cap altre dia. No ho creiem perquè s’emetrà, com no podia ser de cap altra manera, després de La revuelta de Broncano, però no se sap mai. El cas és que una vegada superats els seus problemes contractuals amb TV3, Andreu Buenafuente ja està disponible per tornar a Torre Espanya, deu anys després. Futuro imperfecto estarà en la línia del que ha anat fent el de Reus des de fa 30 anys: un monòleg sobre l’actualitat trufat d’aparicions dels seus amics, que no arriben als de Santiago Segura, però, gairebé encapçalats per Berto Romero, un dels personatges menys aprofitats, malgrat el seu monumental talent, per les televisions generalistes, tret d’en plataformes. El xou es gravarà en fals directe en un teatre de Terrassa i, res... a triomfar.