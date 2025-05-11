La màgia solsonina
Obnubilats com estem amb figures llegendàries del món de l’il·lusionisme com Juan Tamariz, mestre entre els mestres, o el Mago Pop, ens passaven per alt altres professionals de la casa com és el cas del lleidatà Pere Rafart (Solsona, 1989) que, pas a pas, amb vocació de formigueta ha aconseguit, en tan sols vuit anys de professional, ser subcampió, per dos anys consecutius, el 2023 i el 2024, al campionat del món de l’especialitat. Ara assegura que la tercera és la bona i tornarà a intentar-ho aquest estiu a Itàlia.
I res millor per carregar les piles que protagonitzar un programa a TV3. Es tracta de Tria una carta, en el qual, al llarg de diversos capítols, l’espectador pot assistir als preparatius de Pere Rafart per sortir airós de la cita. A més de ser un programa la mar d’entretingut, un pot disfrutar amb els seus trucs. No sabem si Pere Rafart aconseguirà o no ser campió mundial. Però, en qualsevol cas, allà hi ha els seus mèrits i la promoció mediàtica que li ha proporcionat la tele pública per a les seues pròximes etapes professionals.