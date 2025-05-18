La família està molt malament
Res nou sota el sol, i la lluna, del divendres televisivament parlant. Tu cara me suena va doblar de llarg un moix De viernes que s’ho hauria de fer mirar d’una vegada. Sempre la mateixa cançó al final cansa. I el mateix s’hauria d’aplicar a La familia de la tele, una altra clatellada a l’espera del resultat de les hores extra d’ahir en la prèvia d’Eurovisió. Si fins i tot Y ahora Sonsoles va ser capaç de superar-la amb tres temes que, futbolísticament parlant, haurien estat qualificats com dels “del carrito del pescao”. A saber: la mare de Mónica Font, que molta gent va haver de recórrer al senyor google per saber qui és, amb missatge embolicat i confús denunciant la seua filla que la tenen abandonada en una residència de Tarragona. Dos, el 30 aniversari de la mort de Lola Flores, fent servir l’arxiu per reproduir el que va emetre, aquell dia, Antena 3. I tres, un pesat bany i massatge a Tito Pajares, empresari de la nit, parella i pare de la filla de Sofía Mazagatos que ha reobert el Gabana Club a l’exclusiu barri madrileny de Salamanca.