Encara rai que té paciència
El president de RTVE, en la seua compareixença amb motiu de l’escàndol, artificial ens sembla vist amb imparcialitat, d’Eurovisió, ens ha tret un pes de sobre. “Diuen que no tinc paciència”, va assegurar davant dels micròfons, “però no és veritat”. Respirem alleujats perquè començàvem a dubtar que La familia de la tele pogués informar de les fogueres i revetlles de Sant Joan. Però es veu que no. Que José Pablo López continua empassant-se la seua aposta personal i la sagnia que suposa per a la tresoreria de la casa tantes nòmines milionàries al plató, i continuarà mantenint a la graella de les tardes de La 1 el succedani de Sálvame que no agrada a ningú. Després de l’oasi de la roda de premsa de Melody que va funcionar en la seua presència en directe i no va aguantar ni les anàlisis posteriors, la cosa ha tornat a esfondrar-se. Un 5,5 en la primera part, de maledicències, i un 5,7 en la segona, amb temes tan vertiginosos i més importants. La cosa va tan malament que fins i tot el capítol de La promesa,que s’emet entre les dos entregues, va tenir la pitjor audiència del que portem del 2025.