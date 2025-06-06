El morbo és el que té
Cal rendir-se a l’evidència. La rebequeria de Melody a El Hormiguero amb un desfermat Pablo Motos que fins i tot es va atrevir a fer una pobra imitació del “ventilador de la diva”, encara que va obviar en tot moment el nom del coreògraf que va despatxar com “el ballarí”, va congregar 2.500.000 espectadors davant de la pantalla del televisor, o el que és el mateix, un 19,9 per cent d’audiència. Una barbaritat. La revuelta, que ahir va ser sacrificada perquè Buenafuente no comencés massa tard (es jugava el França-Espanya de la Nations League), es va quedar en un 11,3. Melody, que va continuar demostrant que no sap perdre, va tornar a referir-se al seu fracàs a Eurovisió, sí, aquell antepenúltim lloc quan els palmers de torn la donaven ja com a guanyadora, com una conjura en la qual RTVE va ser la pitjor parada, a la qual li va dir de tot menys bonica pels continus canvis imposats a la seua cançó, al vestuari, a la coreografia i fins i tot als plans que mostrava la realització del seu pas per l’escenari (les imatges servides no eren de La 1, que quedi clar). I encara li falta un ¡De viernes!