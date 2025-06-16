El recanvi ja és aquí
No sabem del cert quant de temps li queda a La familia de la tele. La cosa va des de gens fins a l’arrancada del Tour. En qualsevol cas, ja se sap qui el substituirà quan li toqui: Trivial Pursuit, una adaptació del popular joc de taula que va arrasar a les taules del menjador de mig món des de finals dels 80 fins a mitjans dels 90. Ja saben, aquell joc de preguntes i respostes en un tauler que s’assemblava al del parxís, mentre s’avancen caselles i es guanyen “formatgets” fins al triomf final. De fet, ja s’han començat a gravar entregues (paral·lelament, estan gairebé acabades les del Grand Prix, que continuarà sent, en el prime time, la gran aposta de La 1 per a aquest estiu). RTVE per a les tardes de dilluns a divendres ha apostat per aquest joc familiar, que ha triomfat als països en què s’ha emès, gens espectacular, però sí, ha triomfat, i serà conduït per un dels valors emergents d’ETB: Egoitz Txurruka (Mallavia, 1991), Trurru per als amics. O sigui que el recanvi ja és aquí. Els altres, a fer les maletes.