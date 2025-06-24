Sobera, presentador per a tot
n La veritat és que Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) és un personatge d’allò més singular. Llicenciat en dret i professor universitari, un bon dia ho deixa tot per ser còmic, en el concepte més tradicional de la paraula: teatre, cine, ràdio... fins que el 1999 apareix en televisió presentant, a Telecinco, 50 x 15, ¿Quién quiere ser millonario? I d’aquí a l’estrellat amb la seua desimboltura i peculiar manera d’enarcar les celles. Les cadenes se’l rifaven. De Mediaset a Atresmedia i d’aquí a La 1, per posar-se al capdavant d’Atrapa un millón. El 2016 de nou a Telecinco amb First Dates, que encara continua. I des d’aleshores s’ha convertit en un presentador totterreny conduïnt gales de Supervivientes i acceptant, és de suposar que amb contracte, estrenar tot concurs que se li posi al davant. Ara està a les portes d’aspirar al lideratge del prime time estiuenc, amb Todos por ti, que debutarà aquest dimecres amb el clàssic joc de preguntes y respostes que implicarà famílies senceres per emportar-se els dinerets malgrat que s’hagin de repartir entre tots.