Trenta anys sense Joaquín Prat
n Sembla que va ser ahir però ja han passat trenta anys des que un 3 de juny del 1995 ens deixés Joaquín Prat (Xàtiva, 1927), un dels més versàtils presentadors que ha donat la televisió d’aquest país. Vingut de la ràdio, amb Ustedes son formidables o Carrusel Deportivo, el vam descobrir, els de la nostra generació, a la petita pantalla presentant, en blanc i negre, per descomptat, programes tan mítics com Un millón para el mejor o Galas del sábado, aquí amb Laurita Valenzuela, tots dos el 1968. Però, amb passos en la cançó, el ball i fins i tot el cine, el seu veritable boom va arribar, avançada ja la seua seixantena, amb un concurs familiar, durant la nit dels dilluns a La 1 de TVE, que es deia El precio justo (1988-1993). Poca broma amb ell. Va arribar a tenir una audiència de més de vint milions d’espectadors. Per si no ho recorden, els direm que es tractava simplement d’endevinar el preu, el més exacte possible, de les coses. El guanyador del dia s’enfrontava a l’aparador final. El 1989, un concursant se’l va emportar íntegre: 40 milions de pessetes de les d’aleshores.