La 1 ho fitxa tot
RTVE en la seua obsessió per recuperar el lideratge televisiu en el menor temps possible s’ha posat en una espiral de fitxar tot el que es mou al mercat, sobretot si prové de l’òrbita de Mediaset, que fa la sensació que viu la vida com si no hi hagués un demà i li sobressin els diners a la caixa. El cas és que al llarg d’aquesta temporada, sobretot l’estiuenca, ha anat alternant èxits i fracassos gairebé a parts iguals, que no l’han fet apartar-se ni un centímetre del seu full de ruta.
L’últim invent, ara per ara, ha estat anunciar per al setembre DecoMasters per culminar el cicle iniciat amb MasterChef en tots els seus vessants, inclosa la rebosteria, i Maestros de la costura. Ara li toca el torn a la decoració. No han anunciat encara ni presentadors ni jurat, però s’han afanyat a mostrar l’esquer dels concursants telecinquers en extrem: Isa Pantoja i el seu marit Asraf; Mar Flores i el seu fill Carlo Costanzia, al qual presenten com a cantant (deu ser a la dutxa...), Samanta i Colate Vallejo-Nágera, Lucía Bose i Palito Dominguín i Antonia Dell’Atte.