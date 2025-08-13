Preparant el retorn
Telecinco ja està escalfant motors per al retorn a la normalitat televisiva després del període vacacional. De fet, ja ha començat a promocionar un dels seus projectes estrella per competir no només amb Antena 3, que li ha arrabassat el lideratge pel que fa a l’entreteniment, sinó amb La 1, que també l’ha superat. El projecte no és cap altre que Bailando con las estrellas, en què, per una vegada, fa l’efecte que es deixaran els mals rotllos al camerino i apostaran per un tall familiar en el qual els famosos demostraran les seues habilitats com a ballarins. Encara que al principi es va anunciar per al mes d’abril passat (al febrer van començar ja els enregistraments), no serà fins al setembre la posada de llarg. Amb un jurat de perfil baix perquè no robin protagonisme, i presentat per Jesús Vázquez i Valeria Mazza, el ganxo de cara a l’espectador serà en els concursants encapçalats per Bárbara Rey i Pepe Navarro. També hi tindran el seu què Anabel Pantoja, la sobrinísima, o la semidesconeguda Inmaculada Casal, parella sentimental de María del Monte.