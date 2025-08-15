En expectativa de destinació
Va avançant l’agost i, entre onades de calor extremes i incendis, van entreveient-se, perquè el món no s’atura malgrat tanta adversitat, les novetats de les diferents cadenes per a la tardor, que sol començar ja al setembre. I un dels fets que està cridant més l’atenció és que, de moment, a cap d’aquestes no apareixen dos noms, en una altra hora eren fixos en qualsevol programació, els de María Patiño i Belén Esteban.
Aclarida ja la polèmica, absurda, d’altra banda, de si tenien contracte o no amb RTVE, més enllà de la cancel·lació de La familia de la tele, ja que depenia de la productora i no de l’ens públic, s’ha vist que, ara mateix, estan en el que abans es denominava “expectativa de destinació”. Telecinco no hi compta perquè considera que el seu model d’explicar temes del cor està ja esgotat. A Antena 3, cada vegada més centrada en productes d’entreteniment familiar, no els interessa. I a la pública, vist això, tampoc. Així que, tret que a Ten els tornin a obrir aquell humil piset des d’on emetien el Ni que fuéramos... no les veiem, no.